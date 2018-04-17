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Российские ученые открыли новый Юпитер
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Российские ученые открыли новый Юпитер 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Российские ученые открыли новую экзопланету в созвездии Большая Медведица. Она находится на расстоянии в 1 тысячу световых лет от Земли, сообщил «Интерфаксу» научный сотрудник Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Кирилл Иванов.
«Для открытия использовался уникальный российский математический софт, который обрабатывает огромный массив данных при изучении небесной сферы», — сказал ученый. Он отметил, что планету нашел астроном-любитель из штата Массачусетс, который по просьбе российской обсерватории проводил исследования в области Большой Медведицы. Он обнаружил интересный объект, который менял яркость каждый 40 часов.
«Таким образом была открыта планета KPS-1B. Это газовый гигант, подобный Юпитеру. Он обращается вокруг материнской звезды с периодом около 41 часа, на расстоянии чуть более 4 млн км. Это крайне близко и быстро», — сказал Иванов. По его словам, масса новой экзопланеты на 9% больше, чем у Юпитера, она также на 3% больше последнего.
По словам Иванова, непосредственным первооткрывателем экзопланеты будут считаться не отдельные люди, а в целом российский проект Kourovka Planet Search (KPS), инициированный Уральским госуниверситетом и поддержанный учеными из Иркутска, Москвы, астрономами-любителями из США и европейских стран.
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