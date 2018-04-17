Ещё
Минобрнауки начало отбор вузов, которым дадут право присуждать учёные степени
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобрнауки начало отбор вузов, которым дадут право присуждать учёные степени 

Парламентская газета 16 минут назад
Фото: Парламентская газета
C 15 апреля в России начался приём заявок научных организаций на предоставление права самостоятельно присуждать учёные степени, сообщается на сайте министерства обороны и науки.
«Минобрнауки России информирует о начале приёма заявлений о включении в перечень научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права самостоятельного присуждения учёных степеней», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве напомнили, что перечень научных и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права самостоятельно создавать диссертационные советы, присуждать учёные степени кандидата и доктора наук и выдавать соответствующие дипломы, в том числе критерии включения организаций в перечень, устанавливается Правительством. При этом включение в список организаций кабмин осуществляет на основании поданного в Минобрнауки России заявления в срок с 15 апреля по 1 июня 2018 года.
Ведомство также опубликовало рекомендуемую форму заявления.
Парламентская газета: последние новости
Эксперты создадут аппараты для исследования стратосферы Учёные узнали, как повысить эффективность беспроводной зарядки Казанские учёные разработали уникальную квантовую память
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте222
Российская подлодка спасла Сирию от Британии216
Путин придумал способ победить коррупцию95
Российский «Панцирь» отбил атаку США716
Россия получила неожиданную поддержку148
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение