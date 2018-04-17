Минобрнауки начало отбор вузов, которым дадут право присуждать учёные степени

C 15 апреля в России начался приём заявок научных организаций на предоставление права самостоятельно присуждать учёные степени, сообщается на сайте министерства обороны и науки.

Минобрнауки России информирует о начале приёма заявлений о включении в перечень научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права самостоятельного присуждения учёных степеней», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что перечень научных и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права самостоятельно создавать диссертационные советы, присуждать учёные степени кандидата и доктора наук и выдавать соответствующие дипломы, в том числе критерии включения организаций в перечень, устанавливается Правительством. При этом включение в список организаций кабмин осуществляет на основании поданного в Минобрнауки России заявления в срок с 15 апреля по 1 июня 2018 года.

Ведомство также опубликовало рекомендуемую форму заявления.