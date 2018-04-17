В США рассказали о действиях в случае взрыва урана в центре Вашингтона

Американские ученые смоделировали последствия взрыва 5 килограммов высокообогащенного урана в центре Вашингтона. По легенде этот взрыв стал следствием атаки на столицу Штатов террористов.

На кадрах видно как над городом с населением более 700 тысяч человек поднимается огненный шар, разрушены все сооружения в радиусе километра от эпицентра взрыва, в том числе Белый дом, Кафедральный собор и др. Шар превращается в облако из радиоактивной пыли.