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В США рассказали о действиях в случае взрыва урана в центре Вашингтона
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В США рассказали о действиях в случае взрыва урана в центре Вашингтона 

Национальная Служба Новостей 23 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Американские ученые смоделировали последствия взрыва 5 килограммов высокообогащенного урана в центре Вашингтона. По легенде этот взрыв стал следствием атаки на столицу Штатов террористов.
На кадрах видно как над городом с населением более 700 тысяч человек поднимается огненный шар, разрушены все сооружения в радиусе километра от эпицентра взрыва, в том числе Белый дом, Кафедральный собор и др. Шар превращается в облако из радиоактивной пыли.
И сразу после воссоздания последствий взрыва ученые рассказали, где искать убежища и как эвакуироваться в подобной ситуации, пишет Газета.ру.
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