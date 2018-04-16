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В Запорожье взлетел первый украинский вертолет
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Опубликовано видео испытания первого украинского вертолета 

РИА Новости 6 часов назад
Вертолет украинского производства "Надежда" впервые совершил полет в Запорожье, сообщает пресс-служба предприятия "Мотор Сич". Видео с испытанием опубликовано на YouTube.
Летательный аппарат МСБ-2 — "Надежда" является модернизированной версией Ми-2. Вертолет на 70 процентов состоит из композита.
Ожидается, что в течение года "Надежда" будет проходить испытания.
Впервые вертолет украинского производства, предназначенный для патрулирования дорог, мониторинга трубопроводов и газопроводов и других целей, презентовали в августе 2017 года.
ПАО "Мотор Сич" — украинское предприятие, которое специализируется на производстве авиадвигателей и газотурбинных установок. Продукция компании эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
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