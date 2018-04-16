Опубликовано видео полета украинской копии Ми-2

Опубликовано видео испытания первого украинского вертолета

Летательный аппарат МСБ-2 — "Надежда" является модернизированной версией Ми-2. Вертолет на 70 процентов состоит из композита.

Ожидается, что в течение года "Надежда" будет проходить испытания.

Впервые вертолет украинского производства, предназначенный для патрулирования дорог, мониторинга трубопроводов и газопроводов и других целей, презентовали в августе 2017 года.

ПАО "Мотор Сич" — украинское предприятие, которое специализируется на производстве авиадвигателей и газотурбинных установок. Продукция компании эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.