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Сбой в системе ГЛОНАСС устранен
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Специалисты устранили сбой в системе ГЛОНАСС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Технический сбой в контуре электропитания наземной инфраструктуры российской навигационной системы ГЛОНАСС, из-за которого она временно перестала предоставлять потребителям высокоточную корректирующую информацию через спутниковый канал связи, устранен, сообщили РИА Новости в компании "Российские космические системы" — операторе Системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ).
Ранее на сайте СДКМ появилась информация о неполадках электропитания на пункте размещения комплекса закладки и контроля, из-за чего была временно приостановлена доставка информации высокоточных поправок в навигационный сигнал потребителям через спутниковую связь.
"Перерыв электропитания на пункте размещения комплекса закладки и контроля был вызван неполадками оборудования и был кратковременным. Электроснабжение оперативно восстановлено в полном объеме. В данный момент СДКМ работает в штатном режиме", — сообщили в "Российских космических системах".
СДКМ — специальное дополнение к системе ГЛОНАСС, в состав которого входит орбитальная группировка из трех спутников системы "Луч" и сеть наземных станций приема и передачи информации, размещенных на территории России и за рубежом. Система осуществляет круглосуточный мониторинг состояния спутников российской навигационной системы, используется для корректировки их работы. Она же через наземные и спутниковые каналы связи передает всем потребителей необходимую высокоточную информацию. Без использования СДКМ точность позиционирования ГЛОНАСС в Москве составляет 3,1 метра. Благодаря СДКМ точность позиционирования с помощью ГЛОНАСС может быть до 10 раз выше. Спутниковая группировка СДКМ предназначена для передачи корректирующей информации между наземными пунктами системы и непосредственно потребителям в удаленных регионах мира.
ГЛОНАСС — навигационная система двойного назначения. Вооруженными силами она применяется в высокоточном российском вооружении, для навигации и определении местоположения подразделениями. В гражданской сфере применение ГЛОНАСС очень велико: контроль передвижения транспортных средств, мониторинг инфраструктуры. Наиболее известным проектом в гражданской сфере является система "ЭРА-ГЛОНАСС", направленная на вызов оперативных служб на место ДТП, место которого определяется по спутниковой навигации.
В настоящее время в российской орбитальной группировке ГЛОНАСС 25 спутников, из которых 23 используются по назначению, один находится на испытании, а один — на техобслуживании.
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