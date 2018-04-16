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Российские ученые спасут смартфоны и компьютеры от перегрева
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Российские ученые спасут смартфоны и компьютеры от перегрева 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали новый композитный материал, который поможет решить проблему перегрева смартфонов, ноутбуков и других гаджетов. Он позволяет понизить температуру печатных плат за счет улучшенных теплоотводящих свойств. Материал состоит их двух компонентов: полиэтилена высокой плотности для основы и наполнителя из гексагонального нитрида бора.
По словам одного из авторов открытия Дмитрия Муратова, прочность нового композита составляет 24 МПа, а его теплопроводность как минимум в два-три раза выше, чем у стеклотекстолита, использующегося сейчас в аналогичных устройствах. К тому же новый материал легко перерабатывается и не имеет в своем составе токсичных веществ.
Источник: МИСиС
Фото: flickr.com  Читайте также: Ученые создали гарнитуру для «чтения мыслей»
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