Российские ученые спасут смартфоны и компьютеры от перегрева

Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали новый композитный материал, который поможет решить проблему перегрева смартфонов, ноутбуков и других гаджетов. Он позволяет понизить температуру печатных плат за счет улучшенных теплоотводящих свойств. Материал состоит их двух компонентов: полиэтилена высокой плотности для основы и наполнителя из гексагонального нитрида бора.

По словам одного из авторов открытия Дмитрия Муратова, прочность нового композита составляет 24 МПа, а его теплопроводность как минимум в два-три раза выше, чем у стеклотекстолита, использующегося сейчас в аналогичных устройствах. К тому же новый материал легко перерабатывается и не имеет в своем составе токсичных веществ.

Источник: МИСиС

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