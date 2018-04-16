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Ученые: роботы будут угрожать жизни людей 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
«Умная» техника однажды станет реальной угрозой для жизни людей, считают специалисты по искусственному интеллекту. Исследователи из Массачусетского технологического института заявили о том, что развитие технологий дойдет до такого момента, когда компьютеризированная техника перестать подчиняться человеку и будет сама принимать решение (например, в обстоятельствах, требующих быстрого разрешения проблемы). Если учесть, что для машин понятия «этика» как такового существовать не будет, это может привести к физическому уничтожению «ненужных» человеческих индивидов.
«Эволюции нейросетей и машинного обучения для роботов поспособствует тому, что устройства, созданные, чтобы помогать человеку, начнут принимать решения, опираясь на рациональность и расчет процентов выживаемости, а не на приказы людей», — заявили исследователи.
Сотрудники Массачусетского технологического института провели серию экспериментов, анализируя социальные и этические особенности в «поведения» роботов. Они пришли к выводу, что особую опасность для людей могут таить в себе «умные» автомобили, оснащенные системами автономного управления. По их словам, такая машина может оказаться способной принять решение о преднамеренном убийстве другого участника движения, если оно позволит сохранить жизнь человеку с наивысшим заданным приоритетом. Машинное обучение и алгоритмы могут стать настоящей проблемой будущего, не сомневаются специалисты. Уже сегодня опыты показывают, что искусственный интеллект способен создавать собственный, недоступный людям «язык общения» и формировать сети, пользующиеся им для коммуникации. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными разработано лекарство, защищающее от преждевременной смерти.
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