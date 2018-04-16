Ещё
Индия запустит в 2018 году 12 космических миссий, в том числе к Луне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индия запустит в 2018 году 12 космических миссий, в том числе к Луне 

ТАСС 36 минут назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийская организация космических исследований (ИСРО) намерена запустить до конца 2018 года еще девять космических миссий, то есть в среднем производить по одному космическому запуску в месяц. Как сообщил журналистам глава ИСРО Кайласавадиву Сиван, таким образом в целом в этом году запланировано 12 космических запусков.
"На следующие восемь месяцев у ИСРО запланировано девять важных космических миссий", — приводит в понедельник слова Сивана телеканал NDTV.
Руководитель ИСРО напомнил, что в текущем году Индия уже произвела три запуска, на орбиту выведены спутник дистанционного зондирования Земли Cartosat-2F, спутник связи GSAT-6A (аппарат был успешно выведен на орбиту, но затем с ним была потеряна связь) и навигационный спутник IRNSS-1I.
Запланированные запуски космических аппаратов будут производиться с помощью индийских ракет-носителей GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) и PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle), а также с помощью французского носителя «Ариан», отметил Сиван.
Он добавил, что самой важной миссией в этом году ИСРО считает запуск к Луне автоматической экспедиции «Чандраян-2». «Это будет полностью индийская миссия, это значит, что миссия „Чандраян-2“ на 100% сделана в Индии», — подчеркнул Сиван.
В отличие от экспедиции «Чандраян-1», в ходе которой в 2008 году к Луне был запущен только орбитальный аппарат, у «Чандраян-2» будут и орбитальный аппарат, и посадочный модуль, который доставит на поверхность спутника Земли первый индийский луноход.
Самый важный проект ИСРО последних лет  Миссия «Чандраян-2» — один из самых амбициозных проектов ИСРО за последние годы. Ранее ожидалось, что станция может быть запущена к Луне в апреле текущего года, однако потом пуск был перенесен на октябрь.
Как ранее сообщил журналистам Сиван, в настоящее время около сотни ведущих специалистов и инженеров Индийской организации космических исследований работают над проектом.
Для высадки лунохода намечена область в районе Южного полюса Луны. В ИСРО отмечают, что пока еще никто не пытался серьезно исследовать этот район спутника Земли. Практически все лунные миссии, организованные разными государствами в прошлом, исследовали в основном регион в районе экватора Луны. И полюса до сих пор остаются неизведанными.
Планируется, что высаженный в этом районе небольшой самоходный аппарат, который будет получать энергию от солнечной батареи, будет работать по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). Он будет передавать на Землю изображения и информацию о лунном грунте. Эксперты ИСРО не исключают, что после лунной ночи аппарат сможет «проснутся» и тогда его работа на поверхности Луны будет продолжена.
ТАСС: последние новости
Роскосмос: облик российской сверхтяжелой ракеты проработают к середине декабря 2018 года Ковальчук: реформа РАН решила важнейшие проблемы Академии Два белых медведя на Земле Франца-Иосифа получили спутниковые ошейники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки215
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии104
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Центробанк поменял планы79
Согласована единая позиция по Сирии292
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение