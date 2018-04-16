Индия запустит в 2018 году 12 космических миссий, в том числе к Луне

НЬЮ-ДЕЛИ , 16 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов /. Индийская организация космических исследований (ИСРО) намерена запустить до конца 2018 года еще девять космических миссий, то есть в среднем производить по одному космическому запуску в месяц. Как сообщил журналистам глава ИСРО Кайласавадиву Сиван, таким образом в целом в этом году запланировано 12 космических запусков.

"На следующие восемь месяцев у ИСРО запланировано девять важных космических миссий", — приводит в понедельник слова Сивана телеканал NDTV.

Руководитель ИСРО напомнил, что в текущем году Индия уже произвела три запуска, на орбиту выведены спутник дистанционного зондирования Земли Cartosat-2F, спутник связи GSAT-6A (аппарат был успешно выведен на орбиту, но затем с ним была потеряна связь) и навигационный спутник IRNSS-1I.

Запланированные запуски космических аппаратов будут производиться с помощью индийских ракет-носителей GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) и PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle), а также с помощью французского носителя «Ариан», отметил Сиван.

Он добавил, что самой важной миссией в этом году ИСРО считает запуск к Луне автоматической экспедиции «Чандраян-2». «Это будет полностью индийская миссия, это значит, что миссия „Чандраян-2“ на 100% сделана в Индии», — подчеркнул Сиван.

В отличие от экспедиции «Чандраян-1», в ходе которой в 2008 году к Луне был запущен только орбитальный аппарат, у «Чандраян-2» будут и орбитальный аппарат, и посадочный модуль, который доставит на поверхность спутника Земли первый индийский луноход.

Самый важный проект ИСРО последних лет Миссия «Чандраян-2» — один из самых амбициозных проектов ИСРО за последние годы. Ранее ожидалось, что станция может быть запущена к Луне в апреле текущего года, однако потом пуск был перенесен на октябрь.

Как ранее сообщил журналистам Сиван, в настоящее время около сотни ведущих специалистов и инженеров Индийской организации космических исследований работают над проектом.

Для высадки лунохода намечена область в районе Южного полюса Луны. В ИСРО отмечают, что пока еще никто не пытался серьезно исследовать этот район спутника Земли. Практически все лунные миссии, организованные разными государствами в прошлом, исследовали в основном регион в районе экватора Луны. И полюса до сих пор остаются неизведанными.

Планируется, что высаженный в этом районе небольшой самоходный аппарат, который будет получать энергию от солнечной батареи, будет работать по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). Он будет передавать на Землю изображения и информацию о лунном грунте. Эксперты ИСРО не исключают, что после лунной ночи аппарат сможет «проснутся» и тогда его работа на поверхности Луны будет продолжена.