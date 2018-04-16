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Ученые: Астероид размером с Эйфелеву башню летит к Земле
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Ученые: Астероид размером с Эйфелеву башню летит к Земле 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
В конце апреля к нашей планете приблизится астероид «2013 US3», внесенный учеными в список потенциально опасных космических объектов.
Как сообщает новостное издание ToDay News Ufa, астероид 2013 US3 впервые заметили еще в 2013 году, что отразилось в его названии. По предварительным расчетам, размеры небесного тела могут быть сопоставимы с размерами парижской Эйфелевой башни или даже больше.
Наблюдая за астероидом, ученые изначально подсчитали, что он кружится по орбите вокруг Земли, приближаясь в среднем на 160 млн км и удаляясь на 213 млн км. Однако, 29 апреля в 13:29 по МСК небесное тело пролетит мимо Земли на расстоянии в 3,87 млн км на скорости 8 км/с.
Следующее сближение 2013 US3 с нашей планетой случится в 2047 году. Эксперты полагают, что хотя в ближайшие полвека астероид с Землей не столкнется, в дальнейшем он может доставить немало проблем.
Фото: pixabay.com
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