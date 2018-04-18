Рядом с Землей пролетел астероид размером с Тунгусский метеорит

Мимо Земли пролетел астероид, ширина которого, по предварительным расчетам, составила от 48 до 110 метров. Расстояние до нашей планеты было 192 тысячи километров, это вдвое меньше, чем до Луны, пишет портал Space.com. Объект сблизился с Землей 15 апреля, причем астрономы смогли обнаружить небесное тело менее чем за сутки до того. Этот астероид в три-шесть раз больше челябинского метеорита, который упал на Землю в феврале 2013 года. Напомним, тогда было разрушено несколько построек, во многих домах повыбивало стекла.