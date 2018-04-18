Ещё
Смарт-контракты Ethereum сделают Космические аппараты умнее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смарт-контракты Ethereum сделают Космические аппараты умнее 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Какая связь между криптовалютой Ethereum и космическими аппаратами? На первый взгляд, никакой. Однако блокчейн-платформа, на основе которой и был создан Ethereum, стала основой для создания специальной системы уклонения от столкновения с объектами для космических аппаратов, находящихся на земной орбите. Детально этот вопрос изучили в NASA, а сам проект называется Resilient Networking and Computing Paradigm. Сумма инвестиций в проект пока составляет $330 000.
Блокчейн Ethereum в данном проекте задействуется в качестве части системы, которая будет помогать космическим аппаратам избегать столкновений с объектами в автономном режиме. Последнее обстоятельство — особенно важно. Корректировка с Земли не всегда бывает эффективной и своевременной, но если космический аппарат научится самостоятельно принимать решение об уклонении, то тем самым он повысит свои шансы на бесперебойную работу.
От платформы Ethereum были заинствованы смарт-контракты. Именно их реализация позволит производить анализ степени опасности космического мусора и производить уклонение, если таковое возможно. В NASA считают, что распределенная сеть блокчейн позволит создавать гибкие, масштабируемые космические сети совершенно нового типа, отличающиеся повышенной эффективностью. В идеале ученые хоят добиться того, чтобы система работала полностью автономно. Это также снимет проблему невероятно сложных и масштабных расчетов безопасной траектории полета, которые выполнялись в земных условиях. Если проект осуществиться, выполнять все расчеты будет сам космический аппарат без привлечения вычислительных ресурсов с Земли.
MDDevice: последние новости
Litecoin Private: от Litecoin отделилась новая криптовалюта Ольга Бузова скоро выпустит собственную криптовалюту Buzcoin? Криптовалюта Buzcoin готовится к Initial Coin Offering (ICO)
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций325
Госдеп пригрозил применить силу против России419
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня8
США заявили об атаке «российских наемников»172
У России нашелся компромат на США по «Новичку»21
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение