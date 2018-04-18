Смарт-контракты Ethereum сделают Космические аппараты умнее

Какая связь между криптовалютой Ethereum и космическими аппаратами? На первый взгляд, никакой. Однако блокчейн-платформа, на основе которой и был создан Ethereum, стала основой для создания специальной системы уклонения от столкновения с объектами для космических аппаратов, находящихся на земной орбите. Детально этот вопрос изучили в NASA , а сам проект называется Resilient Networking and Computing Paradigm. Сумма инвестиций в проект пока составляет $330 000.

Блокчейн Ethereum в данном проекте задействуется в качестве части системы, которая будет помогать космическим аппаратам избегать столкновений с объектами в автономном режиме. Последнее обстоятельство — особенно важно. Корректировка с Земли не всегда бывает эффективной и своевременной, но если космический аппарат научится самостоятельно принимать решение об уклонении, то тем самым он повысит свои шансы на бесперебойную работу.

От платформы Ethereum были заинствованы смарт-контракты. Именно их реализация позволит производить анализ степени опасности космического мусора и производить уклонение, если таковое возможно. В NASA считают, что распределенная сеть блокчейн позволит создавать гибкие, масштабируемые космические сети совершенно нового типа, отличающиеся повышенной эффективностью. В идеале ученые хоят добиться того, чтобы система работала полностью автономно. Это также снимет проблему невероятно сложных и масштабных расчетов безопасной траектории полета, которые выполнялись в земных условиях. Если проект осуществиться, выполнять все расчеты будет сам космический аппарат без привлечения вычислительных ресурсов с Земли.