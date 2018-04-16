Эксперты создадут аппараты для исследования стратосферы

Томские учёные разрабатывают инновационные устройства для исследования стратосферы и доступные аэроплощадки для новых аппаратов, сообщает «Русская планета».

Разработка включает в себя не только создание стратостатов, но и специальных площадок, где может разместиться несколько десятков подобных устройств. Модель позволит запускать устройства в комплексе, что поможет снизить затраты на запуск и сделает процесс более доступным.

Проект будет пользоваться популярностью, поскольку одиночный пуск стратостата сейчас обходится в несколько миллионов рублей.

Между тем подобные «полёты» в стратосферу необходимы, чтобы изучить состояние радиоволн в этом слое атмосферы и провести метеосъёмки.