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Эксперты создадут аппараты для исследования стратосферы
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Эксперты создадут аппараты для исследования стратосферы 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Томские учёные разрабатывают инновационные устройства для исследования стратосферы и доступные аэроплощадки для новых аппаратов, сообщает «Русская планета».
Разработка включает в себя не только создание стратостатов, но и специальных площадок, где может разместиться несколько десятков подобных устройств. Модель позволит запускать устройства в комплексе, что поможет снизить затраты на запуск и сделает процесс более доступным.
Проект будет пользоваться популярностью, поскольку одиночный пуск стратостата сейчас обходится в несколько миллионов рублей.
Между тем подобные «полёты» в стратосферу необходимы, чтобы изучить состояние радиоволн в этом слое атмосферы и провести метеосъёмки.
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