Томские учёные узнали, как сделать прогноз погоды более точным

Синоптики смогут предсказывать погоду более точно. Это станет возможным благодаря созданной теоретической модели рассеивания световых лучей в облаках методом зондирования лазером. Разработка принадлежит томским учёным, сообщает «Русская планета».

Модель рассчитана на рассеивание света в перистых облаках— эти продукты конденсации водяного пара непосредственно связаны и с климатом, и с погодой. Они состоят из кристаллизованной воды и находятся на высоте 10 километров.

В зависимости от формы кристаллов эксперты смогут определить погодные условия. Кроме того, синоптики смогут делать прогнозы относительно глобальных климатических изменений. Предполагается, что инновационная модель будет встроена в системную модель прогнозирования.