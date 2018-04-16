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Томские учёные узнали, как сделать прогноз погоды более точным
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Томские учёные узнали, как сделать прогноз погоды более точным 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Синоптики смогут предсказывать погоду более точно. Это станет возможным благодаря созданной теоретической модели рассеивания световых лучей в облаках методом зондирования лазером. Разработка принадлежит томским учёным, сообщает «Русская планета».
Модель рассчитана на рассеивание света в перистых облаках— эти продукты конденсации водяного пара непосредственно связаны и с климатом, и с погодой. Они состоят из кристаллизованной воды и находятся на высоте 10 километров.
В зависимости от формы кристаллов эксперты смогут определить погодные условия. Кроме того, синоптики смогут делать прогнозы относительно глобальных климатических изменений. Предполагается, что инновационная модель будет встроена в системную модель прогнозирования.
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