Работа карельских ученых претендует на научную сенсацию

Статья о составе земной атмосферы и воды 2,3 миллиарда лет назад выйдет в ближайшем номере известного американского журнала Science.

Десять лет назад вблизи поселка Новинка Кондопожского района был завершен процесс бурения Онежской параметрической скважины глубиной 3.5 километра. Извлеченные геологами керны 800-метрового пласта эвапоритовых минералов, в том числе каменной соли, дали ученым уникальную информацию о составе земной атмосферы и воды 2,3 миллиарда лет назад.

Великобритании, Норвегии и Павел Медведев, Сделанные на основании полученной информации открытия послужили поводом для публикации в одном из самых престижных мировых научных изданий ‒ журнале Scince ‒ статьи «Эвапоритовые минералы возрастом 2 млрд лет сохранили информацию о процессе насыщения Земли кислородом». В число соавторов статьи, наряду с учеными из США Эстонии , вошли научные сотрудники Института геологии КарНЦ РАН Александр Ромашкин и Дмитрий Рычанчик.

Обнаруженное в ходе исследований высокое содержание сульфатов в осадочных породах, изъятых в скважине, указало на то, что в морской воде было растворено значительно большее количество кислорода, чем предполагалось ранее.

«А это можно назвать уже научной сенсацией: ученые с «вещественными доказательствами» дали убедительный повод говорить о том, что в это время на нашей планете произошла неизвестная ранее «кислородная катастрофа», в результате которой за короткий, по меркам истории, интервал ‒ всего 100–300 тысяч лет ‒ кардинально изменилась атмосфера Земли с бескислородной на кислородную и началась новая жизнь»,

сообщает пресс-служба КНЦ РАН.

Как рассказал Павел Медведев, это открытие было сделано именно в Карелии , потому что наша республика является одним из немногих уголков планеты, где наилучшим образом сохранились эвапориты ‒ осадочные минералы, образовавшиеся после испарения вод древнего мирового океана. В скважине удалось найти очень ценные для геохимиков кристаллы галита ‒ минеральной поваренной соли, которые оказались старше на миллиард лет всех известных ученым образцов.

Статья ученых была анонсирована в мартовском номере журнала Science, её электронная версия уже увидела свет и авторы с нетерпением ждут появления печатной версии. Опубликоваться в Science ‒ одном из самых влиятельных и престижных научных изданий ‒ высокая честь для любого исследователя. Статьи, вышедшие на страницах Science, проходят тщательные проверку высококвалифицированными независимыми экспертами и после публикации, как правило, признаются всем мировым научным сообществом.