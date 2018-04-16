Железный аргумент: как изучение астероидов изменит бизнес в космосе

В 2022 году Американское аэрокосмическое агентство ( NASA ) начнет реализацию миссии к астероиду класса М, небесному телу, состоящему в основном из железа. В организации подчеркивают исключительно научную составляющую предприятия, но результаты миссии могут быть интересны не только ученым, но и предпринимателям, которых могут заинтересовать ресурсы небесного тела.

Во благо науки

Астероид «Психея» (Psyche), и одноименная миссия к нему имеют ряд ключевых особенностей. Это первая попытка NASA «вплотную» изучить металлический (железно-никелевый) астероид, что позволит больше узнать больше о нашей собственной планете.

«Все известные нам планеты, имеющие твердую поверхность, обладают металлическим ядром, которое находится в их центре. Оно является источником магнитного поля планеты. Мы знаем о ядрах немного, а то, что знаем, выяснили по косвенным данным, так как не можем до к ним отправиться», — отмечает планетолог Линди Элкинс-Тантон в опубликованном NASA видео в апреле 2018 года о будущей миссии.

Именно объекты вроде «Психеи» являются ключом к пониманию загадки ядер планет. Исследователи полагают, что астероид в прошлом был похож скорее на планету, от которой сегодня осталось лишь металлическое ядро (такое же, как в центре Земли). Именно изучение подобных небесных тел может раскрыть загадки формирования Земли.

«Психея» имеет в длину около 200 километров, она состоит из металлов примерно на 95% и вращается вокруг Солнца, располагаясь в астероидном поясе между Марсом и Юпитером.

Коммерческий интерес

Стоимость миссии оценивается в $450 млн без учета затрат на запуск. Изначально в 2017 году при планировании миссии старт был назначен на 2023 год, но позднее NASA сообщила, что можно сэкономить на запуске, поэтому старт был перенесен на 2022 год и запланирован гравитационный маневр у Марса. К астероиду, на орбите которого аппарат проведет 21 месяц, он прибудет в 2026 году.

По итогам миссии ученые надеются точно установить, является ли «Психея» непосредственно ядром некогда более крупного небесного тела, определить примерный возраст астероида и составить его топографическую карту. Это будет первая миссия к астероиду, состоящему из железа, что даст ученым почву для новых исследований и теорий.

Но данный полет может заинтересовать и бизнесменов. Астероид класса М (как раз с преимущественным содержанием металлов, каким и является Психея) по некоторым прогнозам способен содержать больше платины, чем когда-либо было добыто на Земле. Еще один пример подобного рода — астероид 2011 UW158, «стоимость» которого, по ряду оценок достигала $5 трлн.

Чем интересна «Психея»? В составе небесного тела ожидают найти платину, рений и иридий, которые поднимают стоимость содержимого астероида до $10 квинтиллионов. Напомним, что квинтиллион — это число с 18 нулями. Можно оценку ресурсов небесного тела представить как $10 миллионов триллионов, сравните с ВВП всей Земли — около $75 трлн.

Данные, полученные NASA на «Психее» (в частности, карта поверхности), могут существенно облегчить работу компаний, рассматривающих перспективу коммерческого освоения астероидов. Таких, как Planetary Resources, ее представитель подтвердил, что компания будет следить за проектом аэрокосмического агентства.

«Мы тщательно отслеживаем и применяем результаты всех исследовательских миссий NASA в проработке наших планов. Многие из наших научных советников работают над научными миссиями аэрокосмического агентства. Мы поддерживаем курс NASA по уделению особого внимания космической инфраструктуре», — сообщила Forbes вице-президент Planetary Resources по коммуникациям Стэйси Тирн.

Компания успешно испытала на орбите Земли аппарат Arkyd-3, проводит испытания аппарата Arkyd-6 и в будущем планирует осуществлять полноценный «майнинг» на астероидах. «Психея» будет иметь преимущество среди других кандидатов, потому что в 2026 году NASA сообщит первые данные о небесном теле. Но в качестве первого опыта для доставки ресурсов астероид тяжеловат. NASA все данные получит удаленно. А коммерческие компании подсчитали, что дешевле добывать ресурсы с астероидов, доставленных на орбиту Земли. Но даже для 500-тонных объектов такое перемещение обойдется примерно в $2,6 млрд, а масса «Психеи» — 20 триллионов (единичка и 15 нулей) тонн. Так что вряд ли добывающая отрасль сделает его своей первой целью в космосе, но, возможно, в будущем этот астероид привлечет внимание бизнесменов.

Миссия «Психея» — уникальный проект: с одной стороны это полет в космос, результаты которого позволят сделать выводы об устройстве Земли. С другой — это научное предприятие, которое может показать коммерческие перспективы для разработки ресурсов на космических объектов. Само небесное тело пока не тронут, но даже подтверждение сведений о стоимости ресурсов в нем может резко изменить отношение к бизнесу на добыче ископаемых ресурсов в космосе.

Несмотря на то, что железный астероид пока не имеет отношения к нашей планете, к нему применим ряд земных законов. В частности о том, что лучше ковать железо, пока горячо.

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