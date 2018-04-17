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Российские ученые предложили недорогой метод термической очистки воды
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Российские ученые предложили недорогой метод термической очистки воды 

Вечерняя Москва 22 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Изобретение российских ученых предлагает дроблением капель удалять из воды химические, токсичные и горючие примеси.
Коллектив ученых из лаборатории моделирования процессов тепломассопереноса Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета (ТПУ) разработали метод очистки питьевой и сточной воды через взрывное измельчение капель.
Эта методика значительно дешевле имеющихся аналогов и позволяет эффективно воздействовать на жидкости различного состава.
Как объяснили изобретатели на страницах журнала International Journal of Thermal Sciences, метод заключается в том, что исходную загрязненную воду преобразуют в эмульсии и суспензии, которые нагреваются до 300-500 градусов Цельсия. Капли с примесями при нагревании из-за перепада давления на границе разнородных компонентов капли (в эмульсии — двух жидкостей, а в суспензии — жидкости и твердых частиц) разрушаются на уровне межфазных границ.
— При нагревании вода испаряется, негорючие примеси выпадают в осадок, а горючие — выгорают. Затем водяной пар конденсируется и мы получаем очищенную воду, которая может быть повторно использована, например, для технологических нужд, — пояснил руководитель научного коллектива, профессор ТПУ Павел Стрижак.
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