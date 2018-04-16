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Китайские ученые разработали коническое 3D-устройство для преобразования солнечной энергии
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Китайские ученые разработали коническое 3D-устройство для преобразования солнечной энергии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ — Китайские ученые разработали новое устройство, имеющее форму трехмерного полого конуса, которое способно значительно повысить эффективность преобразования солнечной энергии.
На разработку этого устройства Чжу Цзя и его команду из Нанкинского университета вдохновил процесс транспирации — движения воды через растение, в частности, дерево. Об этом говорится в статье, опубликованной в онлайн-версии англоязычного журнала National Science Review при Академии наук Китая.
Внутри устройства имеется 1D водный путь, который позволяет уменьшить потерю энергии в ходе теплопередачи, отмечается в статье.
Благодаря конусообразной конструкции устройство, созданное на основе пленок оксида графена, может поглощать больше солнечного света в течение дня по сравнению с плоским устройством, так как от 10 проц. до 50 проц. солнечного света рассеивается. В реальных условиях оно работает еще лучше, чем в лаборатории.
Новое устройство может повысить эффективность преобразования солнечной энергии до 85 проц., что гораздо выше по сравнению с обычными устройствами, эффективность которых составляет только 40 проц.
В настоящее время распространение использования солнечной энергии затруднено во многих областях из-за низкой эффективности ее преобразования в связи с потерей части энергии в процессе радиации, конвекции и теплопередачи. Новое устройство призвано открыть новые возможности для популяризации применения солнечной энергии.
Чжу Цзя и его команда применили новое устройство для очистки сточных вод. Итоги эксперимента показали, что оно помогает не только в переработке сточных вод, но и в утилизации таких тяжелых металлов, как медь и кадмий.
В будущем новое устройство предстоит оптимизировать для увеличения срока эксплуатации и повышения способности к утилизации тяжелых металлов, говорится в статье. -0-
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