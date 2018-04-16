Учёные разработали браслет, защищающий от грабителей и насильников 

Учёные из США создали умный гаджет, который сможет вызвать владельцу браслета полицию в случаи насилия или ограбления. Незамысловатое устройство является ничем иным, как обычным смарт-браслетом, сделанным в качестве украшения для девушек и женщин, что не даст преступникам догадаться об истинных свойствах браслета и убережёт жертву от преступников, заявляют разработчики. Новый гаджет сможет передать координаты жертвы в ближайший полицейский участок, а также он оборудован громкой сигнализацией, которая поможет привлечь прохожих к возможному преступлению. Стоимость новинки и дата начала продаж не сообщается.