Ещё
Названа дата создания сверхтяжелой ракеты в РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Роскосмосе назвали дату создания сверхтяжелой ракеты 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Роскосмос
Облик российской сверхтяжелой ракеты проработают к середине декабря 2018 года.
Роскосмос планирует создать сверхтяжелый носитель к 2028 году согласно Федеральной космической программе. Об этом заявил председатель научно-технического совета госкорпорации Юрий Коптев.
По его словам до 2025 года «будут проведены работы по созданию проектно-конструкторского и промышленного задела под будущий носитель».
При этом облик нового комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет проработан уже к середине декабря текущего года.
«Сегодня ближайшая реперная точка — это середина декабря 2018 года. До этого времени мы должны определить облик ракеты и объем необходимых ресурсов, проработать задачи, определить массу полезных нагрузок», — сказал в интервью «Известиям» Коптев.
После этого специалисты до конца 2019 года будут работать над эскизным проектом ракеты, который «полностью опишет всю производственную кооперацию и решит ресурсные вопросы».
ТК «Звезда»: последние новости
К трагедии в Кемерове причастны высокопоставленные чиновники – Бастрыкин Аваков рассказал, чему весь мир должен учиться у Украины Актер из фильма «Цельнометаллическая оболочка» умер в США
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон выдвинул обвинение РФ346
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ15
Эксперты обрадовали россиян177
Китай бросил вызов США262
Асад поплатился за отдых детей в «Артеке»176
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение