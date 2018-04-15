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Запуск научного модуля МКС перенесли на 2019 год
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Запуск научного модуля МКС перенесли на 2019 год 

Газета.Ru 1 час назад
Роскосмос сообщил о переносе даты запуска модуля МКС «Наука», который должен был состояться уже в этом году, на август 2019 года, сообщает телеканал «360».
Лабораторный модуль, оборудованный устройствами для различных исследования, должны были отправить в космос уже 20 декабря, отметил представитель компании.
Среди других тем, которые были затронуты в беседе: планы, относительно дальнейшего развития космической отрасли. Генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров напомнил о скором запуске лунной программы, первый этап которой планируется завершить к 2025 году.
К тому же моменту американское правительство намерено переложить обязанности по финансовой поддержке Международной космической станции с бюджетных структур на частные компании.
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