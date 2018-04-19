Уход за кожей лица весной: как сделать цвет лица идеальным

Далеко не у каждой женщины цвет лица идеален. Порой требуется прилагать значительные усилия, чтобы кожа лица выглядела здоровой и красивой. Весной эта проблема становится особо актуальной. Стрессы, недосыпание и авитаминоз приводят к тому, что цвет лица приобретает землистый или серый оттенок. Под глазами появляются тёмные круги, кожа становится сухой и начинает шелушиться. Но сохранить идеальным цвет лица всё же возможно. Основой ухода считается правильное очищение, увлажнение и пилинг кожи лица. МедикФорум собрал простые советы, благодаря которым уход за кожей лица весной не составит проблем. 1. Весной кожу следует увлажнять больше, чем летом. Однако наносить увлажняющие средства нужно до выхода на улицу как минимум за полчаса. Если не использовать увлажняющие средства, то кожа становится сухой, шероховатой на ощупь, а цвет лица тускнеет. Перед нанесением любых средств поверхность кожи необходимо тщательно очистить от загрязнения. 2. Используйте ночные кремы для лица. Они эффективно восстанавливают кожу во время сна, питают и увлажняют. 3. Необходимо использовать косметические препараты, достижения науки, содержащие элементы — золото, серебро или перламутр. Такие средства позволяют в короткие сроки сделать кожу безупречно гладкой и сияющей. 4. Декоративная косметика придаст цвету лица здоровый вид и доведёт его до идеального цвета. Тональный крем с содержанием мерцающих частиц выгодно отражают солнечный свет и придают коже свечение. Рассыпчатая или компактная пудра выровняет кожу лица и делает её бархатистой. Также тональные средства защищают кожу от воздействия солнца и ветра. 5. Соблюдайте элементарные правила личной гигиены. Перед нанесением косметических средств обязательно мойте руки. Не используйте для макияжа загрязненные спонжики или кисточки. Содержите их в исключительной чистоте и никогда не используйте чужие предметы. Весной кожа более склонна к сухости и шелушению, поэтому умывайтесь прохладной водой. 6. Косметические процедуры не рекомендуется проводить в специализированных салонах больше двух раз в месяц. Частые пилинги и чистки кожи лица оказывают негативное воздействие и повреждают её защитный слой. Весной пилинги могут приводить к пигментации. Использование скраба для лица допускается не чаще двух раз в неделю в домашних условиях. Применение самодельных масок оказывает более щадящее влияние на кожу. Натуральные рецепты наших бабушек на основе овощей, фруктов, молока, животного или растительного масла позволяют добиваться идеального цвета лица. 7. Большое влияние на состояние цвета лица оказывает полноценный сон. Ничто не сможет скрыть следы от бессонных ночей. Хороший сон предотвращает появление морщин. Не забывайте о прогулках на свежем воздухе. Они тоже позволяют добиться натурального румянца и свежего цвета лица. Если будете соблюдать эти правила, то идеальный цвет лица станет Вашей гордостью. Красивая и здоровая кожа — залог хорошего настроения женщины. Ранее сообщалось, как ухаживать за кожей лица зимой.