Ученые выяснили, от чего зависит цвет волос

Британские ученые обнаружили сотню новых генов, отвечающих за цвет волос и определяющих оттенки цвета для мужчин и женщин.

Как уже было установлено, цвет волос и радужки глаза зависит от двух видов меланина: черно-коричневого эумеланина и красно-желтого феомеланина. Если преобладает первый элемент, получается темный цвет.

Проанализировав геномы 300 тысяч европейцев, ученые пришли к выводу, что на концентрацию меланина влияют неизвестные ранее 124 гена, пишет nation-news.ru.

По мнению генетиков, на формирование цвета волос влияют полиморфизмы только в регуляторных генах, а не в тех, которые имеют связь с пигментацией.