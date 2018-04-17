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Ученые выяснили, от чего зависит цвет волос
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Ученые выяснили, от чего зависит цвет волос 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Британские ученые обнаружили сотню новых генов, отвечающих за цвет волос и определяющих оттенки цвета для мужчин и женщин.
Как уже было установлено, цвет волос и радужки глаза зависит от двух видов меланина: черно-коричневого эумеланина и красно-желтого феомеланина. Если преобладает первый элемент, получается темный цвет.
Проанализировав геномы 300 тысяч европейцев, ученые пришли к выводу, что на концентрацию меланина влияют неизвестные ранее 124 гена, пишет nation-news.ru.
По мнению генетиков, на формирование цвета волос влияют полиморфизмы только в регуляторных генах, а не в тех, которые имеют связь с пигментацией.
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