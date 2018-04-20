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Как собрать идеальный гардероб для отпуска
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Как собрать идеальный гардероб для отпуска 

WMJ.ru 33 минуты назад
Фото: WMJ.ru
В коллекцию входят шифоновые платья, костюмы-пижамы, аксессуары и незаменимый элемент отдыха — купальники, представленные в чёрном, золотом, серебряном и красном цветах. Бежевые, красные и белые платья представлены в нескольких вариантах и подходят для города и пляжа. Помимо геометрии, в коллекцию входят цветные принты. Дополнить образ смогут соломенная шляпа, очки и сумки через плечо. Новая круизная коллекция направлена не только на стиль, но и на максимальный комфорт.
Листай галерею и выбирай, какой образ ты хотела бы видеть в своем гардеробе?
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