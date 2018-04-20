Как собрать идеальный гардероб для отпуска

В коллекцию входят шифоновые платья, костюмы-пижамы, аксессуары и незаменимый элемент отдыха — купальники, представленные в чёрном, золотом, серебряном и красном цветах. Бежевые, красные и белые платья представлены в нескольких вариантах и подходят для города и пляжа. Помимо геометрии, в коллекцию входят цветные принты. Дополнить образ смогут соломенная шляпа, очки и сумки через плечо. Новая круизная коллекция направлена не только на стиль, но и на максимальный комфорт.

Листай галерею и выбирай, какой образ ты хотела бы видеть в своем гардеробе?