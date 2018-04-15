Ученые создали предсказывающую поведение собак нейросеть

Технологии, в основе которых лежат нейросети развиваются очень стремительно и в этот раз учёным удалось обучить нейросети предсказывать поведения собак, основываясь на 25 тысяч движениях, которые легли в основу обучения. Стоит отметить, что искусственный интеллект сможет предсказывать дальнейшее поведения собак за несколько секунд вперёд, что сможет предупредить об агрессии собак по отношению к человеку. Чтобы создать нейросеть для поведения собак, учёные закрепили камеру на теле животного и сняли около 25 тысяч различных движений, которые и обработала нейросеть. Разработчики планируют увеличить время предсказывания поведения собак, а также опробовать свою разработку на других видах животных.