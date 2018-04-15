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Студенты-медики из Орла представили свои разработки в МГУ
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Студенты-медики из Орла представили свои разработки в МГУ 

РИА 57 21 минуту назад
Фото: РИА 57
Студенты медицинского института ОГУ имени Тургенева приняли участие в Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2018».
Научная конференция проходила в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова с 9 по 13 апреля 2018 года.
По информации пресс-службы университета, молодые учёные Шаматрина Е. И. (5 курс 4 группа), Смулько Д. В. (5 курс 8 группа), Абдулкаримова А. А. (5 курс, 5 группа) активно занимаются научной работой в студенческом научно-исследовательском центре Университетской клиники.
Они представили свои доклады на заседании подсекции «Клиническая медицина», секции «Фундаментальная медицина».
Их исследование на тему «Возможности минимально инвазивных технологий в лечении послеоперационных внутрибрюшных очаговых осложнений» отразило результаты научно-исследовательской работы и успешный опыт в клинической практике целой группы учёных опорного университета и БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница». Работа молодых учёных-медиков ОГУ была отмечена сертификатами.
Сообщение Студенты-медики из Орла представили свои разработки в МГУ появились сначала на РИА 57.
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