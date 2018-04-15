Студенты-медики из Орла представили свои разработки в МГУ

Студенты медицинского института ОГУ имени Тургенева приняли участие в Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2018».

По информации пресс-службы университета, молодые учёные Шаматрина Е. И. (5 курс 4 группа), Смулько Д. В. (5 курс 8 группа), Абдулкаримова А. А. (5 курс, 5 группа) активно занимаются научной работой в студенческом научно-исследовательском центре Университетской клиники.

Они представили свои доклады на заседании подсекции «Клиническая медицина», секции «Фундаментальная медицина».

Их исследование на тему «Возможности минимально инвазивных технологий в лечении послеоперационных внутрибрюшных очаговых осложнений» отразило результаты научно-исследовательской работы и успешный опыт в клинической практике целой группы учёных опорного университета и БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница». Работа молодых учёных-медиков ОГУ была отмечена сертификатами.