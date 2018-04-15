Китайские ученые открыли пластичный неорганический полупроводниковый материал, который может использоваться для производства гибкой электроники

Пекин, 15 апреля / Синьхуа / — Китайские ученые открыли новый неорганический полупроводниковый материал, отличающийся хорошей пластичностью и гибкостью при комнатной температуре. Он может быть использован при производстве гибкой электроники.

Результаты исследования, проведенного специалистами из Шанхайского научно-исследовательского института силиката, были опубликованы в этом месяце в научном журнале Nature Materials /"Природные материалы"/.

Для металлов пластичность является обычным свойством, но оно редко встречается среди неорганических полупроводников, особенно при комнатной температуре. Большинство полупроводниковых материалов являются хрупкими, они не могут гнуться, растягиваться или сжиматься.

Открытый китайскими учеными полупроводник a-Ag2S такой же пластичный, как и металл, он легко меняет форму, вместо того чтобы ломаться при деформации.

Новый материал может найти применение в производстве гибкой электроники, такой как носимые устройства.

Команда исследователей также создала из a-Ag2S тонкую пленку и обнаружила, что она обладает отличной способностью к деформации и хорошими электрическими свойствами. -0-