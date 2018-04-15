Ученые спрогнозировали новый сценарий гибели человечества

У обителей планеты останется два варианта — либо приспособиться к сложившимся условиям, либо — погибнуть.

Ученые составили огромный список астероидов, которые угрожают безопасности Земли. Отмечается, что космические валуны могут нанести вред нашей планете не только напрямую, но и опосредовано.

Специалист ToDay News Ufa предположил, что если крупное небесное тело упадет на Луну и сместит ее орбиту — это изменит и ось вращения Земли. Планета рискует «завалиться набок», как Уран.

В следствие этого полярные ночи и дни станут нормой для всей планеты. И у ее обителей останется два варианта — либо приспособиться к новым условиям, либо — погибнуть. Это относится не только к людям, но и к животным и растениям.

К сожалению, это не единственная опасность, грозящая Земле. Крупное столкновение может произойти и с соседними планетами. Если в результате удара астероида Марс начнет движение в ретроградном направлении (а Венера по прямой), это вызовет гравитационные возмущения, в результате которых все планеты Солнечной системы изменят орбиты. Тогда, скорее всего, Земля покинет зону обитаемости и станет непригодной для человечества.

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