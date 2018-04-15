Ещё
Ученые спрогнозировали новый сценарий гибели человечества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые спрогнозировали новый сценарий гибели человечества 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
У обителей планеты останется два варианта — либо приспособиться к сложившимся условиям, либо — погибнуть.
Ученые составили огромный список астероидов, которые угрожают безопасности Земли. Отмечается, что космические валуны могут нанести вред нашей планете не только напрямую, но и опосредовано.
Специалист ToDay News Ufa предположил, что если крупное небесное тело упадет на Луну и сместит ее орбиту — это изменит и ось вращения Земли. Планета рискует «завалиться набок», как Уран.
В следствие этого полярные ночи и дни станут нормой для всей планеты. И у ее обителей останется два варианта — либо приспособиться к новым условиям, либо — погибнуть. Это относится не только к людям, но и к животным и растениям.
К сожалению, это не единственная опасность, грозящая Земле. Крупное столкновение может произойти и с соседними планетами. Если в результате удара астероида Марс начнет движение в ретроградном направлении (а Венера по прямой), это вызовет гравитационные возмущения, в результате которых все планеты Солнечной системы изменят орбиты. Тогда, скорее всего, Земля покинет зону обитаемости и станет непригодной для человечества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые рассказали, жители какой страны смогут избежать зомби-апокалипсиса
Дотянуться до звезд. Народная обсерватория открывает сезон
Ученые установили взаимосвязь между сидячим образом жизни и ухудшением памяти
Вечерняя Москва: последние новости
Прогулка по Солнечной системе: чем опасны планеты для человека Покорители Вселенной Сушилки для рук оказались опасными
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выдвинули ультиматум Сирии692
Штайнмайер встал на защиту России81
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии226
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии558
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»72
Видео
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
05:28
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
Политика
01:24
США выдвинули ультиматум Сирии
В мире
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение