Лучшее за день. 14 августа 

Нобелиат, подаривший нам половые гормоны, вопрос доверия к ученому, мерцающие водоросли и бактерии пчел — таков наш #ночнойдайджест.
Новый герой рубрики «Как получить Нобелевку» прожил очень долгую жизнь. Учился у нобелевского лауреата, получил Нобелевскую премию за работу, которую лень было делать учителю, понял главнейший принцип биохимии и сумел разобраться в химии любви насекомых.
Хотите, чтобы вам как ученому доверяли? Делайте качественные записи своих выступлений!
Еще один миф о рыбьем жире не выдержал проверку грамотным научным исследованием.
Бурые водоросли мерцают опалом. Это не мнемоническое правило, а научный факт!
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