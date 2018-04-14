Лучшее за день. 14 августа

Нобелиат, подаривший нам половые гормоны, вопрос доверия к ученому, мерцающие водоросли и бактерии пчел — таков наш #ночнойдайджест.

Новый герой рубрики «Как получить Нобелевку» прожил очень долгую жизнь. Учился у нобелевского лауреата, получил Нобелевскую премию за работу, которую лень было делать учителю, понял главнейший принцип биохимии и сумел разобраться в химии любви насекомых.

Хотите, чтобы вам как ученому доверяли? Делайте качественные записи своих выступлений!

Еще один миф о рыбьем жире не выдержал проверку грамотным научным исследованием.

Бурые водоросли мерцают опалом. Это не мнемоническое правило, а научный факт!

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