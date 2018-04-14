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Ученые обнаружили, что двойные звезды «плюются» планетами
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Ученые обнаружили, что двойные звезды «плюются» планетами 

РИА Новости 37 минут назад
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Группа исследователей из Вашингтонского университета под руководством Томаса Куинна выяснила, почему в тесных двойных звездных системах редко обнаруживаются планеты. Текст статьи, принятой к публикации в Astrophysical Journal, доступен на сайте arXiv.org.
Ученые моделировали поведение систем, ограничившись только такими, у которых период обращения звезд вокруг общего центра масс не превышает десяти земных суток.
Специалистам удалось установить, что причина того, что в двойных звездных системах планет немного, заключается в наличии зоны неустойчивости. Планета не может находиться ближе определенного расстояния от своего двойного солнца. За этой чертой невозможно существование устойчивой орбиты, и попавшая в зону неустойчивости экзопланета, получив гравитационный «пинок», попросту улетает в космическое пространство. Со временем эта область смещается.
По оценкам авторов, как минимум 87% двойных звезд со временем теряют одну планету. При этом утрата одной из них может спровоцировать разрушение всей системы.
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