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Доверие к ученому зависит от качества аудиозаписи
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Доверие к ученому зависит от качества аудиозаписи 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Американские ученые обнаружили, что качество аудиозаписи с выступлением ученого влияет на уровень доверия к нему, оценку его компетентности и признание важности его работы. Результаты работы опубликованы в журнале Science Communication.
Авторы статьи предлагали участникам эксперимента посмотреть видео с выступлениями ученых на конференциях, качество звука на которых сильно различалось для двух групп испытуемых. После этого участников просили оценить компетентность ученого, важность его работы и отношение к нему в целом. Результаты показали, что люди ниже оценивают компетентность ученых и важность их работы, если аудиозапись была плохого качества.
Во втором эксперименте использовались аудиозаписи с известными учеными, выступавшими на радио, причем ведущий называл их имена, аффилиации и достижения. «Ничего не изменилось. Как только мы снижали качество записи, это сразу же подрывало доверие к ученым и их исследованиям», — рассказала соавтор работы, сотрудник Университета Южной Калифорнии Эрин Ньюман.
«Недавнее исследование показало, что ложная информация распространяется в Twitter в шесть раз быстрее, чем правдивая. Наши результаты показывают, что важно не то, кто вы и о чем рассказываете, а то, как вы представляете свою работу», — добавила Ньюман.
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