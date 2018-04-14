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В Антарктиде снова нашли таинственное сооружение, огромная антена видна из космоса
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В Антарктиде снова нашли таинственное сооружение, огромная антена видна из космоса 

13 Новостей.ru 48 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Учёные, уфологи и простые люди активно взялись за исследование карт и снимков Антарктиды, на которых делают удивительные находки. В этот раз уфологи нашли огромную антенну. Пользователи Сети, которые увидели фотографию и видеозапись, скептически настроены на предположения уфолога, считая это всего лишь снежными сугробами, которые причудливо образовали узор. Однако, Майкл уверен в своей теории и считает, что это не снег, а гигантская антенна, которая специально спрятана в Антарктиде от посторонних глаз. По предположениям исследователя, размер антенны составляет более 4-х футбольных полей. Но кто мог построить загадочную антенну и для каких целей, Майкл не может ответить на вопрос и говорит, что необходимо отправить учёных на место находки. Есть сторонники Майкла, которые уверены в его правоте и считают, что он сделал потрясающее открытие и антенна принадлежит представителям других цивилизаций. Кто знает, может быть пришельцы с других планет давно обосновались на территории Антарктиды?!
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