Новый вид бактерий помогает пчелам кормить малышей

Биологи из Калифорнии описали новые виды бактерий, которые могут участвовать в сохранении нектара и пыльцы. Полученное вещество служит питанием для личинок пчел. Подробности исследования опубликованы в International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.

Бактерии, живущие в пищеварительной системе медоносных пчел и шмелей изучены довольно неплохо. Известно, что они живут в симбиозе с насекомыми, помогая им переваривать пищу и укрепляя их иммунитет. Однако о симбионтах диких пчел известно меньше.

Авторы работы собирали насекомых и цветы в Техасе и Калифорнии. Таксономический анализ и секвенирование геномов позволили выделить три новых вида бактерий рода лактобацилл. Родственные им бактерии помогают пищеварению медоносных пчел, других их собратьев люди используют для обработки молочных продуктов и овощей.

Ученые предполагают, что открытые ими виды бактерий помогают пчелам сохранять пыльцу и нектар, подавляя рост грибков в них. Виды Lactobacillus micheneri, Lactobacillus timberlakei, Lactobacillus quenuiae получили названия в честь ученых, внесших вклад в исследования пчел.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.