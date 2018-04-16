Ещё
Нейросеть научили создавать мультфильмы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нейросеть научили создавать мультфильмы 

Москва24 9 часов назад
Фото: m24.ru
Ученые успешно обучили искусственный интеллект автоматически анимировать новые эпизоды мультсериала "Флинстоуны" с помощью текстового описания. Разработкой занялись специалисты Института искусственного интеллекта Аллена, Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне и Университета Вашингтона, которые создали для своих целей нейросеть под названием CRAFT (Composition, Retrieval and Fusion Network — "Состав, поиск и объединение сети").
Команда исследователей загрузила в CRAFT свыше 25 тысяч трехсекундных клипов, которые состояли из 75 кадров, передает сайт "Комсомольской правды". Каждый из них содержал подробное описание того, кто был в сцене, и происходящего в ней. После этого CRAFT использовал аннотации из видео, чтобы определить соответствие оригинальных клипов словам, которыми их описывали.
Впоследствии алгоритм выработал набор параметров, благодаря которым он "понимать", что делают отдельные персонажи и объекты из мультфильма. Нейросеть смогла создавать видеоклипы на основе текстовых данных и связывать ключевые слова с их положением, фоном или действиями.
Пока алгоритм не всегда выводит что-то узнаваемое, но зачастую он с точностью имитирует стиль оригинального мультфильма. Основная проблема — малая практическая пригодность разработки. Специалисты многое делают вручную, так что на данный момент доверить работу профессиональным аниматорам проще.
Москва24: последние новости
Ученые опубликовали список наиболее вероятных причин конца света МФТИ сделал первые в мире биосенсорные чипы из меди и оксида графена Китай намерен выращивать картошку на Луне
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский «Панцирь» отбил атаку США446
Россия получила неожиданную поддержку120
Провальный курс: Трамп взвинтит цены в России100
Действия России встревожили Израиль516
Трамп хочет встретиться с Путиным138
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение