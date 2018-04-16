Нейросеть научили создавать мультфильмы

Ученые успешно обучили искусственный интеллект автоматически анимировать новые эпизоды мультсериала "Флинстоуны" с помощью текстового описания. Разработкой занялись специалисты Института искусственного интеллекта Аллена, Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне и Университета Вашингтона, которые создали для своих целей нейросеть под названием CRAFT (Composition, Retrieval and Fusion Network — "Состав, поиск и объединение сети").

Команда исследователей загрузила в CRAFT свыше 25 тысяч трехсекундных клипов, которые состояли из 75 кадров, передает сайт "Комсомольской правды" . Каждый из них содержал подробное описание того, кто был в сцене, и происходящего в ней. После этого CRAFT использовал аннотации из видео, чтобы определить соответствие оригинальных клипов словам, которыми их описывали.

Впоследствии алгоритм выработал набор параметров, благодаря которым он "понимать", что делают отдельные персонажи и объекты из мультфильма. Нейросеть смогла создавать видеоклипы на основе текстовых данных и связывать ключевые слова с их положением, фоном или действиями.

Пока алгоритм не всегда выводит что-то узнаваемое, но зачастую он с точностью имитирует стиль оригинального мультфильма. Основная проблема — малая практическая пригодность разработки. Специалисты многое делают вручную, так что на данный момент доверить работу профессиональным аниматорам проще.