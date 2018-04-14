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Малые реки Ямала окажутся под пристальным вниманием ученых
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Малые реки Ямала окажутся под пристальным вниманием ученых 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ямало-Ненецком автономном округе в полевой сезон этого года ученые и студенты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) проведут исследование по влиянию нефтегазодобычи на состояние малых рек.
«На этот сезон мы планируем исследование по оценке экологических последствий нефтегазодобычи для малых рек и изучение восстановления растительности на механически нарушенных и нефтезагрязненных участках. Группы проведут работы на Субарктическом стационаре университета под городом Надымом», — рассказал директор института наук о Земле ТюмГУ Виталий Хорошавин.
Для проведения комплексных исследований построили Надымский учебно-научный стационар, который в дальнейшем получит статус международного. Рядом с ним также появится станция для изучения климата и состояния вечной мерзлоты по проекту «Пан-Евразийский эксперимент», — сообщает ТАСС. Его целью является создание сети наземных станций для регулярного наблюдения за атмосферой, почвой, растительностью, водоемами и ландшафтами.
Ранее сообщалось, что осенью прошлого года специалисты ТюмГУ впервые провели измерения 16 неизученных озер на Ямале. Их классифицировали по площади зеркала и показателю удлиненности объектов. Для исследований ученые впервые использовали радиоуправляемую модель яхты, оснащенную эхолотом с GPS-навигатором. Эксперты отметили, что знание особенностей строения водоемов важно при создании инфраструктуры месторождений и населенных пунктов, при использовании их минеральных и биологических ресурсов, а также в качестве источников водоснабжения
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