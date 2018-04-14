Малые реки Ямала окажутся под пристальным вниманием ученых

Ямало-Ненецком автономном округе в полевой сезон этого года ученые и студенты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) проведут исследование по влиянию нефтегазодобычи на состояние малых рек.

«На этот сезон мы планируем исследование по оценке экологических последствий нефтегазодобычи для малых рек и изучение восстановления растительности на механически нарушенных и нефтезагрязненных участках. Группы проведут работы на Субарктическом стационаре университета под городом Надымом », — рассказал директор института наук о Земле ТюмГУ Виталий Хорошавин.

Для проведения комплексных исследований построили Надымский учебно-научный стационар, который в дальнейшем получит статус международного. Рядом с ним также появится станция для изучения климата и состояния вечной мерзлоты по проекту «Пан-Евразийский эксперимент», — сообщает ТАСС . Его целью является создание сети наземных станций для регулярного наблюдения за атмосферой, почвой, растительностью, водоемами и ландшафтами.

Ранее сообщалось, что осенью прошлого года специалисты ТюмГУ впервые провели измерения 16 неизученных озер на Ямале. Их классифицировали по площади зеркала и показателю удлиненности объектов. Для исследований ученые впервые использовали радиоуправляемую модель яхты, оснащенную эхолотом с GPS-навигатором. Эксперты отметили, что знание особенностей строения водоемов важно при создании инфраструктуры месторождений и населенных пунктов, при использовании их минеральных и биологических ресурсов, а также в качестве источников водоснабжения