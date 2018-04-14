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Ученые узнали о влиянии черного чая на мозг
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Ученые узнали о влиянии черного чая на мозг 

МедикФорум 39 минут назад
Фото: МедикФорум
Исследователи выяснили, что употребление черного чая определенным образом сказывается на мышлении человека. Научные специалисты из Пекинского университета осуществили ряд исследований, показавших, что пить черный чай полезно для мозговых функций, сообщило сетевое издание «ВладТайм». Этот напиток положительно сказывается на развитии креативного мышления, констатировали ученые после проведенных ими экспериментов. С креативным заданием ученых, как оказалось в итоге, лучше всего справлялась группа, употреблявшая предварительно черный чай. При этом оно представляло собой по сути два испытания, и в обоих случаях лидировала именно «чайная» команда. Напомним, в 2017 году издание The Daily Mail рассказало об исследовании ученых, подтвердившем невероятную пользу для головного мозга от черного и зеленого чая. Их употребление, как отметили тогда ученые, эффективно защищает мозг от развития процессов деменции, препятствуя скоплению в мозге нежелательных белковых скоплений. Оказалось, что люди, постоянно пьющие чай, лучше справлялись с когнитивными тестами.
«Если вы пьете каждый день чай, то риск деменции у вас будет снижен на 50%, а при наличии «гена деменции» вероятность образования токсичных отложений в мозге уменьшается на 86%», — информировали исследователи.
Ранее МедикФорум писал о том, что у простой капусты ученые обнаружили свойство быть суперполезной для сосудов и артерий.
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