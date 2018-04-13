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Учёные открыли интересный способ добычи металла
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Назван самый богатый член кабмина

Учёные открыли интересный способ добычи металла 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Добыть редкий металл скандий пермским учёным удалось благодаря применению устаревшего лекарственного средства. Им стал антипирин, сообщает «Русская планета».
Сейчас врачи не используют этот анальгетик, поскольку на рынке появилось множество более эффективных аналогов. Однако для геологов препарат оказался полезен: он стал составной частью смеси, которая извлекает ионы редкого металлу в отдельную фазу.
Таким образом экспертом удалось достать скандий в чистом виде, без примесей. Этот метод будет востребован в промышленности ввиду своей эффективности и дешевизны.
Скандий в настоящее время используется при разработке ракет, транспортных средств и лазеров.
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