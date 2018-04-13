Завершился эксперимент на фиксированной мишени в рамках проекта «Ника»

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . В Дубне подошел к концу первый эксперимент на фиксированной мишени в рамках проекта «Ника». В перспективе с помощью уникального коллайдерного комплекса «Ника» ученые планируют в лабораторных условиях получить то особое состояние вещества, в котором пребывала вселенная в первые мгновения после Большого взрыва. Об этом сообщил телеканал «360».

Израиля, России, Германии и Франции. Почти 200 миллионов событий получили физики, теперь они будут анализировать их несколько лет. В наукограде собрались ученые из разных стран, чтобы обсудить результаты и планы дальнейшей работы. Одна из установок будущего комплекса — BM@N (барионная материя на Нуклотроне) — отработала около месяца. Помимо прочего, с ее помощью исследуют взаимодействие двух составляющих ядра. В данном эксперименте приняли ученые из США

"Первый эксперимент на фиксированной мишени начался. Не в целой, а в стартовой конфигурации. Она усеченная, не хватает половины детекторов еще, но уже можно получать физику. Мы решили не ждать, когда все будет сделано, а набрать. Набрано уже 180 миллионов событий, чтобы их обработать — потребуется несколько лет. Но это уже будут физические результаты, которые помогут нам дальше их совершенствовать и подойти к коллайдерному эксперименту уже с большей ясностью, что нам там делать", — рассказал вице-директор Объединенного института ядерных исследований и директор Лаборатории физики высоких энергий Владимир Кекелидзе

Как уточнил директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев , сейчас ставится задача, объединив усилия, сформировать международные коллаборации, которые возьмут на себя ответственность за исполнение исследований на этом уникальном комплексе.

Сегодня в Дубне состоялась первая коллаборационная встреча. Перед учеными стоит задача сформировать группы специалистов для работы на установках BM@N и MPD — составных частях коллайдерного комплекса «Ника».

"Я думаю, что это очень важный шаг для реализации проекта «Ника». Мы пытаемся сформировать международные коллаборации из групп со всего мира. Ученые из Европы, Азии, Америки приедут сюда, чтобы принять участие в экспериментах — MPD и BM@N — и сформируют большую структуру международной коллаборации. Я думаю, что это настоящий мозговой штурм для всего проекта «Ника», — добавил председатель Израильского комитета по ядерной физике Ицхак Церруя.

Планируется, что ускорительный комплекс «Ника» будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Сейчас на строительной площадке возводят бетонные стены павильонов, где будут располагаться детекторы — ключевые части ускорительного комплекса.