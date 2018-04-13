Первый эксперимент в рамках проекта «Ника» завершился в Дубне

Первый эксперимент на фиксированной мишени в рамках мега-сайнс проекта «Ника», который реализуется в Дубне, завершился. Физики получили почти 200 миллионов событий, которые будут анализировать несколько лет. В наукоград приехали ученые из разных стран мира, чтобы обсудить результаты и планы дальнейшей работы.

США, Израиля, Германии и Франции. Одна из установок будущего комплекса — BM@N (барионная материя на Нуклотроне) — отработала около месяца. Помимо прочего, с ее помощью исследуют взаимодействие двух составляющих ядра. Участие в этом эксперименте приняли ученые из России

Первый эксперимент на фиксированной мишени начался. Не в целой, а в стартовой конфигурации. Она усеченная, не хватает половины детекторов еще, но уже можно получать физику. Мы решили не ждать, когда все будет сделано, а набрать. Набрано уже 180 миллионов событий, чтобы их обработать — потребуется несколько лет. Но это уже будут физические результаты, которые помогут нам дальше их совершенствовать и подойти к коллайдерному эксперименту уже с большей ясностью, что нам там делать

Сейчас этот ускоритель остановят. Только через два года эксперимент на выведенном пучке продолжится, тогда установка заработает уже в полной конфигурации. В перспективе с помощью уникального коллайдерного комплекса «Ника» ученые планируют в лабораторных условиях получить то особое состояние вещества, в котором пребывала вселенная в первые мгновения после Большого взрыва.

Сейчас, когда ход сооружения этого комплекса идет быстрыми темпами, самое важное, конечно, уже не деньги даже и не оборудование, а люди, интеллект. Сейчас мы ставим задачу, объединив усилия, сформировать международные коллаборации, которые возьмут на себя ответственность за исполнение исследований на этом уникальном комплекте

Для этого сегодня в Дубне и собрались ведущие ученые со всего мира. Состоялась первая коллаборационная встреча. Задача — сформировать группы специалистов для работы на установках BM@N и MPD — составных частях коллайдерного комплекса «Ника».

Я думаю, что это очень важный шаг для реализации проекта «Ника». Мы пытаемся сформировать международные коллаборации из групп со всего мира. Ученые из Европы, Азии, Америки приедут сюда, чтобы принять участие в экспериментах — MPD и BM@N — и сформируют большую структуру международной коллаборации. Я думаю, что это настоящий мозговой штурм для всего проекта «Ника»

— Ицхак Церруя.

Тем временем, на строительной площадке трудятся несколько десятков рабочих. Сейчас возводят бетонные стены павильонов, где будут располагаться детекторы — ключевые части ускорительного комплекса. Возведено здание высотой в двадцать метров, больше пяти тысяч свай уже в земле. Планируется, что ускорительный комплекс «Ника» будет введен в эксплуатацию в 2020 году.