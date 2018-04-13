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НАСА предложила «прогуляться» по Луне
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НАСА предлагает прогуляться по Луне в виртуальном 4К-туре 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Человечество активно готовится вернуться к освоению естественного спутника нашей планеты, и, как полвека назад, начинается новый виток популяризации этого направления. В НАСА подготовили красивый и емкий видеообзор последних исследований лунной поверхности и чудес, которые там есть. Видео в формате 4K доступно всем желающим. В основе тура лежат результаты наблюдений станции Lunar Reconnaissance Orbiter, которая изучает Луну с 2009-го. Благодаря им удалось доказать, что лунная поверхность не мертва и пустынна, это динамичный, сложный мир, который таит в себе много потенциальных открытий. Зритель совершит путешествие длиной 2500 км от Южного полюса и Айткенского бассейна до долины Таурус-Литтроу, места исторической посадки миссии «Аполлон-17».
Одной из побочных задач проекта Lunar Reconnaissance Orbiter был поиск подходящих мест для строительства первых стационарных баз на Луне. Кандидат №1 — кратер Шеклтон, где приборы зафиксировали наличие льда, то есть, замороженной воды. Это бесценный ресурс на таком далеком от Земли расстоянии, который пригодится во всех процессах, от выращивания огурцов на гидропонике до производства ракетного топлива.
Главная идея виртуального тура по Луне — мы, люди, возвращаемся! И не абстрактно, а широким фронтом, ведь прежде чем строить что-то капитальное на космическом объекте, туда отправят армию роботов-исследователей. И не исключено, что сегодняшние школьники, что стоят на распутье при выборе профессии, завтра станут операторами машин, которые подготовят место для жизни их детей на Луне.
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