Флаг Мурманского арктического университета поднят в Антарктиде

МУРМАНСК , 13 апреля. / ТАСС /. Научный сотрудник Мурманского арктического государственного университета (МАГУ) Никита Куприков, участвовавший в экспедиции в Антарктиду, впервые доставил на самый холодный континент флаг своего вуза, сообщает в пятницу пресс-служба университета.

"Флаг университета, побывавший вместе с ученым на белом континенте в канун 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками, он передаст руководству МАГУ", — сообщили в вузе.

Молодой ученый стал участником очередной сезонной 63 Российской антарктической экспедиции в Антарктиду. На российской научной станции «Прогресс» в составе группы исследователей Арктического и антарктического научно— исследовательского института он изучал особенности функционирования взлетно-посадочных полос, создаваемых на снежно-ледовых полях в полярных регионах. 16 апреля действительный член Русского географического общества , полярник, кандидат технических наук Никита Куприков проведет в МАГУ открытую лекцию «Научное исследование в Антарктиде: возможности и вызовы», где расскажет о проведенной экспедиции.