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Флаг Мурманского арктического университета поднят в Антарктиде
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Флаг Мурманского арктического университета поднят в Антарктиде 

ТАСС 1 час назад
МУРМАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Научный сотрудник Мурманского арктического государственного университета (МАГУ) Никита Куприков, участвовавший в экспедиции в Антарктиду, впервые доставил на самый холодный континент флаг своего вуза, сообщает в пятницу пресс-служба университета.
"Флаг университета, побывавший вместе с ученым на белом континенте в канун 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками, он передаст руководству МАГУ", — сообщили в вузе.
Молодой ученый стал участником очередной сезонной 63 Российской антарктической экспедиции в Антарктиду. На российской научной станции «Прогресс» в составе группы исследователей Арктического и антарктического научно— исследовательского института он изучал особенности функционирования взлетно-посадочных полос, создаваемых на снежно-ледовых полях в полярных регионах. 16 апреля действительный член Русского географического общества, полярник, кандидат технических наук Никита Куприков проведет в МАГУ открытую лекцию «Научное исследование в Антарктиде: возможности и вызовы», где расскажет о проведенной экспедиции.
МАГУ был создан на базе Мурманского государственного гуманитарного университета. В 2017 году он получил статус опорного. Является первым в России опорным вузом, расположенным непосредственно в Арктической зоне РФ.
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