Россия и Германия отработают технологию управления планетоходами с КВС

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Российские и немецкие ученые подадут совместную заявку в Роскосмос , чтобы провести на КВС новый этап эксперимента по отработке технологий управления роботами-планетоходами.

Проект предусматривает проработку системы управления роботами с помощью манипулятора с обратной связью с автоматизированного рабочего места на борту КВС, обеспечивающего телеуправление роботами на Земле.

С российской стороны в проекте участвуют специалисты Института робототехники и технической кибернетики (ГНЦ РФ ЦНИИ РТК), со стороны Германии — представители Германского центра авиации и космонавтики (DLR).

«Подготовлен, согласован и подписан научный протокол в рамках формирования совместной заявки на проведение космического эксперимента «Отработка технологий управления напланетными мобильными роботами с борта космической станции» (КЭ «Контур-3»), которую стороны планируют представить для рассмотрения в координационном научно-техническом совете госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении ГНЦ РФ ЦНИИ РТК.

Цель эксперимента, продолжающего программу «Контур-2»— отработать технологии по телеуправлению роботами с космического корабля по комбинированному каналу связи с ограниченной пропускной способностью для решения задач по исследованию планет.

По материалам: ria.ru