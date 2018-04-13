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Россия и Германия отработают технологию управления планетоходами с КВС
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Россия и Германия отработают технологию управления планетоходами с КВС 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
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Российские и немецкие ученые подадут совместную заявку в Роскосмос, чтобы провести на КВС новый этап эксперимента по отработке технологий управления роботами-планетоходами.
Проект предусматривает проработку системы управления роботами с помощью манипулятора с обратной связью с автоматизированного рабочего места на борту КВС, обеспечивающего телеуправление роботами на Земле.
С российской стороны в проекте участвуют специалисты Института робототехники и технической кибернетики (ГНЦ РФ ЦНИИ РТК), со стороны Германии — представители Германского центра авиации и космонавтики (DLR).
«Подготовлен, согласован и подписан научный протокол в рамках формирования совместной заявки на проведение космического эксперимента «Отработка технологий управления напланетными мобильными роботами с борта космической станции» (КЭ «Контур-3»), которую стороны планируют представить для рассмотрения в координационном научно-техническом совете госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении ГНЦ РФ ЦНИИ РТК.
Цель эксперимента, продолжающего программу «Контур-2»— отработать технологии по телеуправлению роботами с космического корабля по комбинированному каналу связи с ограниченной пропускной способностью для решения задач по исследованию планет.
По материалам: ria.ru
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