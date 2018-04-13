Ученые показали, каким станет Вашингтон после ядерного удара

В Политехническом институте США разработали видеопроект ядерного апокалипсиса в Вашингтоне. Об этом сообщают «Аргументы недели».

Научные сотрудники опубликовали видеозапись, на которой показано наиболее вероятное передвижение людей в случае бомбардировки. Так, часть напуганных людей останутся на месте, а другие, по прогнозу ученых, примутся бежать.

Исследователи не предусмотрели зоны попадания снарядов ядерных боеголовок, но отметили места выпадения радиоактивных осадков.

Отмечается, что сотрудники Политехнического института помогли американскому агентству по снижению угрозы в стране разработать модель поведения людей при ядерной атаке.