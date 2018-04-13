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Ученые показали, каким станет Вашингтон после ядерного удара
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Ученые показали, каким станет Вашингтон после ядерного удара 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В Политехническом институте США разработали видеопроект ядерного апокалипсиса в Вашингтоне. Об этом сообщают «Аргументы недели».
Научные сотрудники опубликовали видеозапись, на которой показано наиболее вероятное передвижение людей в случае бомбардировки. Так, часть напуганных людей останутся на месте, а другие, по прогнозу ученых, примутся бежать.
Исследователи не предусмотрели зоны попадания снарядов ядерных боеголовок, но отметили места выпадения радиоактивных осадков.
Отмечается, что сотрудники Политехнического института помогли американскому агентству по снижению угрозы в стране разработать модель поведения людей при ядерной атаке.
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