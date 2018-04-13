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Челябинские ученые запатентовали «умную» футболку, которая делает кардиограмму
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Челябинские ученые запатентовали «умную» футболку, которая делает кардиограмму 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Ученые ЮУрГУ разработали и запатентовали «умную» футболку для снятия кардиограммы: в одежду встроены датчики, которые бесконтактным способом распознают сердечный ритм. Причем устройство работает, как в состоянии покоя, так и в движении. Такая футболка пригодится людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, спортсменам, а также всем, кто следит за своим здоровьем.
— Уже несколько лет мы работаем над системой упрощенного и непрерывного контроля электрокардиограммы. В отличие от зарубежных аналогов мы используем высокочувствительный регистратор электросигналов, который позволяет получать четкий сигнал даже через слои одежды, — говорит профессор кафедры «Физическое воспитание и здоровье» Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Владимир Кодкин.
Кроме того, разрабатывают подушку с теми же функциями, но для малышей и лежачих больных. Для этого на ЭКГ-подушку надевают чехол из посеребренной электропроводной ткани: никаких присосок и электродов. К тому же она принимает форму тела. Сейчас ученые проводят финальные испытания.
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