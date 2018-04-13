В Африке найден самый большой череп вымершего пещерного льва

В северо-западной Кении , в Натодомери палеонтологи обнаружили череп гигантского пещерного льва (Panthera leo spelaea) времен плейстоцена. Обладатель такого черепа намного превосходил любого ранее известного льва из Африки, живого или ископаемого.

Статья об этом появилось в Journal of Paleontology.

Группа ученых из Национального музея Кении, университетов Юты и Арканзаса отмечает, что огромный череп эквивалентен по размерам крупнейшим пещерным львам плейстоценовой Евразии.

Находка палеонтологов свидетельствует о том, что примерно 200 тысяч лет назад в Африке обитали львы, чьи немалые габариты, возможно, были обусловлены большой массой животных. Ученые считают, что и травоядные, на которых охотились эти хищники, тоже гораздо больше своих современных потомков.

На основе измерений клыков и некоторых деталей черепа палеонтологи, предположили, что рост пещерного льва мог составлять примерно 170 сантиметров.

Согласно гипотезе ученых, этот индивидуум представляет собой ранее неизвестную популяцию льва, присутствовавшего в позднем плейстоцене в восточной Африке. «Это поднимает вопросы о степени нашего понимания закономерности и причин эволюции льва в этом периоде», — говорится в статье.