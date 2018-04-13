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В Африке найден самый большой череп вымершего пещерного льва
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В Африке найден самый большой череп вымершего пещерного льва 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: Российская Газета
В северо-западной Кении, в Натодомери палеонтологи обнаружили череп гигантского пещерного льва (Panthera leo spelaea) времен плейстоцена. Обладатель такого черепа намного превосходил любого ранее известного льва из Африки, живого или ископаемого.
Статья об этом появилось в Journal of Paleontology.
Группа ученых из Национального музея Кении, университетов Юты и Арканзаса отмечает, что огромный череп эквивалентен по размерам крупнейшим пещерным львам плейстоценовой Евразии.
Находка палеонтологов свидетельствует о том, что примерно 200 тысяч лет назад в Африке обитали львы, чьи немалые габариты, возможно, были обусловлены большой массой животных. Ученые считают, что и травоядные, на которых охотились эти хищники, тоже гораздо больше своих современных потомков.
На основе измерений клыков и некоторых деталей черепа палеонтологи, предположили, что рост пещерного льва мог составлять примерно 170 сантиметров.
Согласно гипотезе ученых, этот индивидуум представляет собой ранее неизвестную популяцию льва, присутствовавшего в позднем плейстоцене в восточной Африке. «Это поднимает вопросы о степени нашего понимания закономерности и причин эволюции льва в этом периоде», — говорится в статье.
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