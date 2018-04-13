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Как черная дыра разрушает звезду на части: видео НАСА
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Как черная дыра разрушает звезду на части: видео НАСА 

Don't Panic 39 минут назад
Фото: Don't Panic
За 290 миллионов световых лет от Земли разыгралась драма космических масштабов: массивная черная дыра разорвала пролетавшую мимо звезду. Астрономы НАСА показывают, как это происходило.
Конечно, перед нами лишь анимация, показывающая это событие. Но ролик сделан в соотвествии с точными данными — все происходило именно так.
Звезда оказалась слишком близко к черной дыре и начала разрушаться. В астрофизике у этого процесса есть даже свое определение: приливное разрушение.
Черная дыра за короткий промежуток времени захватывает и поглощает основную часть вещества, из которого состоит звезда. Остатки улетают в космос.
Анимация воссоздана на основе данных, полученных от трех рентгеновских телескопов. Образовавшаяся на короткое время система из двух объектов, звезды и черной дыры, занесена в каталог как ASASSN-14li. Общая масса этих объектов превышает массу солнца в несколько миллионов раз.
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