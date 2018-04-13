Ученые определили окраску мотылька, жившего 200 млн лет назад

Германии и Нанкин , 12 апреля / Синьхуа / — Недавно ученые из Китая Великобритании путем исследования структурных цветов окаменевших останков определили, как был окрашен вид мотылька, живший 200 млн лет назад. Результаты работы ученых сегодня были опубликованы на сайте американского журнала Science Advances. (Фотографии Синьхуа/предоставлены Нанкинским институтом геологии и палеонтологии Академии наук Китая)

Нанкин, 12 апреля /Синьхуа/ — Недавно ученые из Китая, Германии и Великобритании путем исследования структурных цветов окаменевших останков определили, как был окрашен вид мотылька, живший 200 млн лет назад. Результаты работы ученых сегодня были опубликованы на сайте американского журнала Science Advances. (Фотографии Синьхуа/предоставлены Нанкинским институтом геологии и палеонтологии Академии наук Китая)