Лучшее за день. 12 апреля

Какой из космических полетов был самым бунтарским, зачем из графена делать наноковры, откуда на Хароне появился Садко и почему канадское подледное озеро не замерзает при минусовой температуре? Читайте наш ночной дайджест, в нем лучшие материалы этого дня.

В честь дня космонавтики мы собрали подборку выдающихся космических полетов — самых продолжительных, самых бунтарских, самых-самых.

Ученые впервые обнаружили необычное соленое подледное озеро.

Харону одобрили новые имена для кратеров и гор. Например, теперь там появился Садко.

Чтобы не разрушать графен при модификации, ученые придумали делать из него полимерные наноковры.

Радиоизлучению нейтронных звезд нашли объяснение. Еще одно.