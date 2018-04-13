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Лучшее за день. 12 апреля
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Лучшее за день. 12 апреля 

Индикатор 29 минут назад
Фото: Индикатор
Какой из космических полетов был самым бунтарским, зачем из графена делать наноковры, откуда на Хароне появился Садко и почему канадское подледное озеро не замерзает при минусовой температуре? Читайте наш ночной дайджест, в нем лучшие материалы этого дня.
В честь дня космонавтики мы собрали подборку выдающихся космических полетов — самых продолжительных, самых бунтарских, самых-самых.
Ученые впервые обнаружили необычное соленое подледное озеро.
Харону одобрили новые имена для кратеров и гор. Например, теперь там появился Садко.
Чтобы не разрушать графен при модификации, ученые придумали делать из него полимерные наноковры.
Радиоизлучению нейтронных звезд нашли объяснение. Еще одно.
Воспитанники астронома Михаила Кузнецова за последние 10 лет более ста раз становились призерами Всероссийской и мировой олимпиад по астрономии. Михаил в своей колонке рассказал, что он думает об уроках астрономии в школе, преподавателях физики и о мире, в котором мы живем.
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