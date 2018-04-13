Российские ученые намерены синтезировать новые элементы таблицы Менделеева 

Поисками химических элементов займутся специалисты Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Об этом «Известиям» рассказал ученый секретарь Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Александр Карпов.
«Мы готовимся к синтезу первых двух элементов восьмого периода — 119-го и 120-го. Планируем начать соответствующие эксперименты в 2019 году», — сказал Карпов.
Синтезировать химические элементы позволит новый комплекс ускорительных установок.
По словам ученого, говорить о том, какие свойства будут у новых изотопов, пока рано. Однако их синтез позволит сделать чрезвычайно важный шаг в ядерной физике.
Помимо синтеза новых сверхтяжелых элементов с помощью нового комплекса специалисты также детально изучат уже открытые свойства.
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