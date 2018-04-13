4 главных цели для ближайших межпланетных экспедиций

Руководитель Отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов рассказал о перспективах исследований дальнего космоса.

По его словам, цели миссии BepiColombo к Меркурию (старт осенью 2018 года) — продвинуться в понимании свойств и эволюции планеты. В частности, она расскажет о том, есть ли водяной лед на полюсах Меркурия.

BepiColombo

Задача миссии Луна-25, стартующей в 2020 году — доставка на Землю полярного реголита. Изучая палеовещество — кометное вещество, замерзшее на лунных полюсах, ученые получат доступ к межпланетному, межзвездному веществу, которое, возможно, содержит в себе сложные предорганические соединения.

Луна-25 Восстанавливается интерес и к Венере, которая была похожа на Землю, но потом по пока непонятным причинам поменяла свою поверхность. Проект Венера-Д, который запланирован на период после 2025 года, подразумевает использование посадочных модулей, орбитальных аппаратов, и даже дронов, которые будут летать в атмосфере планеты.

Венера-Д Фундаментальный вопрос по Марсу также состоит в том, что именно произошло с этой планетой, которая была похожа на раннюю Землю. В мае 2018 года стартует миссия InSight для изучения вопросов внутреннего строения Марса.

Место посадки аппарата InSight

А следующий марсоход Mars 2020 Rover туда прилетит и будет подготавливать доставку образцов на Землю, собирая их в разных районах, подобно геологу.